In Sachsen-Anhalt drohen am Donnerstag vor allem in den beiden Großstädten Halle und Magdeburg Warnstreiks. Die Landeshauptstadt teilte mit, dass am Donnerstag streikbedingt vier städtische Kindertagesstätten und Horte komplett geschlossen blieben. Auch in anderen Kitas könne es zu Einschränkungen kommen. Die Abfallentsorgung sei am Donnerstag sowie am Freitag ebenfalls von den Warnstreiks betroffen.