Öffentlicher Dienst Beamtenbund droht mit neuen Warnstreiks

Hauptinhalt

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes drohen weitere Warnstreiks. Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde kündigte der Beamtenbund Arbeitsniederlegungen an, sollte sich die Arbeitgeberseite nicht bewegen. Auch die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck. Zuletzt legten Warnstreiks am Freitag den bundesweiten Luftverkehr sowie das öffentliche Leben in Leipzig in weiten Teilen lahm.