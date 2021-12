Der Weihnachtsbaum in den eigenen vier Wänden ist und bleibt beliebt: Nach Angaben von Statista wurden 2019 rund 29,8 Millionen Weihnachtsbäume in deutschen Haushalten aufgestellt. Einen Weihnachtsbaum vom Straßenverkauf um die Ecke oder dem Baumarkt zu holen, kommt für viele inzwischen nicht mehr in Frage: Selber fällen ist angesagt. Nach den Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger wird das von Jahr zu Jahr immer beliebter. Schließlich sorgt das Selberfällen für ein paar schöne Stunden an der frischen Adventsluft. Doch einfach in den Wald nebenan gehen und dort einen Baum schlagen, ist verboten. Forstbetriebe haben sich auf den Trend eingestellt und veranstalteten Termine für das Selberfällen vor Weihnachten.