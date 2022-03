Durch Hitze und Dürre ist dieser Schatz in den vergangenen Jahren geschrumpft. Der zurückliegende Winter hat mit viel Regen die Grundwasserspeicher in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder etwas gefüllt. Vor allem die Grundwasserkörper, die nah an der Oberfläche sind, hätten sich dadurch gut erholt, sagt Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors und des Mitteldeutschen Klimabüros am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Bei Grundwasserspeichern hingegen, die tiefer in der Erde liegen, in 15 bis 20 Metern Tiefe, werde die Erholung erst zeitverzögert einsetzen. Hier könne es Monate oder Jahre dauern, bis der Regen die Speicher erreicht.