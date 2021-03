Nach Astrazeneca-Stopp Deutlich weniger Erstimpfungen in Deutschland

Auch in den mitteldeutschen Ländern wurden seit dem Astrazeneca-Stopp weniger Erstimpfungen verabreicht. Im Vergleich zum Montag gab es in Sachsen am Dienstag knapp 1.700 Erstimpfungen weniger, in Sachsen-Anhalt sogar mehr als 5.200 weniger. In Thüringen wurden knapp 2.600 Erstimpfungen weniger gezählt.



In allen drei Ländern stieg hingegen die Zahl der Zweitimpfungen. In Sachsen erhielten am Dienstag fast 7.900 Menschen ihre Zweitimpfung, in Thüringen immerhin 3.710.