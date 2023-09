Ganz weggesteckt haben die Menschen in Deutschland die Corona-Pandemie noch nicht. Im ihrem Freizeitverhalten sind weiterhin Folgen der vergangenen drei Jahre zu bemerken, wie aus der Umfrage weiter hervorgeht. "Die Bürger surfen im Internet, lassen sich durch das Fernsehprogramm informieren, unterhalten oder berieseln, sind in sozialen Netzwerken unterwegs, telefonieren, texten oder streamen. Die eigene Couch wird so zum Epizentrum der modernen Freizeitgestaltung", so Reinhardt.