Nach dem es vor allem im Norden Deutschlands am Freitagvormittag auf den Straßen und Schienen für viel Unordnung gesorgt hat, ist das Sturmtief "Zoltan" weitgehend abgezogen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, wird dennoch ein Wechsel von Wind und Regen, teilweise auch Schnee über das Weihnachtswochenende erwartet.

So ziehe das Sturmtief am Freitag langsam in Richtung Baltikum und verliere an Einfluss auf Deutschland. Außerdem trenne eine Luftmassengrenze derzeit sehr milde Luft im Südwesten von kühlerer Luft im Nordosten. So komme es noch bis Sonntag zu anhaltenden, teils kräftigen Niederschlägen sowie Schneefall, heißt es vom DWD.