Abellio selbst betreibt in Thüringen und Sachsen-Anhalt zahlreiche Regionalstrecken. Seit Monaten kommt es in Sachsen-Anhalt zu Ausfällen. Zum einen liegt das daran, dass die Deutsche Bahn Stellwerke an den Strecken nicht dauerhaft besetzen kann. Zum anderen kämpft aber auch die Privatbahn Abellio selbst mit Personalmangel.