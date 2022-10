Dort gehen Hinweise auf verdächtige Abrechnungen ein – und die sind der Schlüssel für die meisten Ermittlungserfolge, so Meseke: "Also im letzten Berichtzeitraum 2018/2019 waren das bundesweit 42.000 Hinweise, und es ist so, dass überwiegend der Anteil der Hinweise extern ist, also die Krankenkassen sind wirklich angewiesen auf sogenannte Hinweisgeber oder Whistleblower."