Die Täterinnen und Täter würden die Autos aufbocken und den Katalysator innerhalb kürzester Zeit abbauen , erklärt Legner: "Gerade ältere Autos haben den Katalysator leicht zugänglich in der Mitte des Wagenbogens verbaut. Bei neueren PKW ist das deutlich schwerer zu machen. Da ist der Katalysator sehr nah am Motor verbaut und da wird es für die Diebe sehr schwer, ran zu kommen."

Besonders betroffen seien ältere Opel Astras, Toyota Prius und VW Polos. Dass Katalysatoren eher aus älteren PKW gestohlen werden als aus neueren Modellen, bestätigt auch die Kriminalstatistik aus Sachsen-Anhalt. Laut Landeskriminalamt haben die Fälle in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Gab es 2018 nur zehn Fälle von Katalysator-Diebstählen in Sachsen-Anhalt, waren es 2021 schon über 400. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien es bereits mehr als 300 Fälle gewesen.