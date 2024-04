Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auf Kritik reagiert und das Design der Rückennummer 4 auf den Trikots für seine Nationalmannschaften überarbeitet. Sie waren erstmals beim EM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft der Frauen in Österreich am Freitag zu sehen gewesen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Das Design der 4 hatte an ein S in Runenschrift erinnert, die 44 ähnelte dadurch den verbotenen SS-Runen aus dem Nationalsozialismus. Die Abkürzung stand in der NS-Diktatur für die "Schutzstaffel", eine Terror-Einheit im Regime Adolf Hitlers.