Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Das Design der 4 erinnert an ein S in Runenschrift, die 44 ähnelt dadurch den verbotenen SS-Runen aus dem Nationalsozialismus. Die Abkürzung stand in der NS-Diktatur für die Schutzstaffel, eine Terror-Einheit im Regime Adolf Hitlers. In den sozialen Medien war die Kombination aufgefallen, viele Menschen beteiligten sich an der Diskussion.