21.548 Mal – so oft musste sich im vergangenen Jahr die Schlichtungsstelle mit Versicherungsstreitigkeiten beschäftigen. Die Zahl der Fälle beim Versicherungsombudsmann e.V. nimmt damit weiter zu. Und zwar um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erklärt Constantin Graf von Rex, Geschäftsführer des Vereins. "Mit den über 21.500 Beschwerden im Jahr 2024 haben uns in dem Jahr so viele Beschwerden erreicht wie noch nie seit Gründung. Wir sehen, dass wir in beinahe allen Sparten einen erheblichen Beschwerdezuwachs haben."