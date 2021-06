Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund begrüßt die Ankündigung von Aldi, ab 2030 nur noch Frischfleisch der Haltungsstufen 3 und 4 anzubieten, ebenfalls ausdrücklich: "Das heißt, die Tiere haben mehr Platz." Bei Schweinen mache das zum Beispiel 40 Prozent mehr Platz aus als gesetzlich vorgeschrieben, erklärt Lea Schmitz. Die Tiere hätten auch Außenklimareize, das heiße, sie hätten zum Beispiel einen Offenfrontstall, in dem sie mit Wind und Wetter in Kontakt kämen. In der Stufe 4 haben die Tiere laut Lea Schmitz doppelt so viel Platz, zumindest bei den Schweinen, und können auch nach draußen.