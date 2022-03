Aldi hat die Preiserhöhungen MDR AKTUELL bestätigt. Die Gründe für den Preisanstieg vieler Produkte erklärt der Discounter in einer schriftlichen Stellungnahme: "Bereits seit Monaten ist die Marktlage geprägt von anhaltenden Herausforderungen der internationalen Seefracht, der Omikron-Welle, dem grundsätzlichen, internationalen Mangel Lkw-Fahrender und den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe. Die Situation in der Ukraine führt zu zusätzlichen Herausforderungen in den Lieferketten und bei der Rohstoffbeschaffung. Diese Hintergründe wirken sich auch auf unser Sortiment aus, in Form steigender Einkaufspreise."