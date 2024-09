Dass die Allianz Vermittlungsagenturen schließt, sei ihr gutes Recht. Heinz geht davon aus, dass von den Schließungen vor allem Standorte betroffen sind, die wirtschaftlich nicht gut laufen. "Wenn die Agenturen prosperieren und die Menschen nutzen es, in der Beratung, in der Abschlusssituation, in der Betreuung, dann wird niemand, keine Allianz und niemand herkommen und sagen, dann schließen wir so eine Geschäftsstelle, so eine Agentur.", erklärt Heinz.