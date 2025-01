Viele sind unsicher, wie Altkleider seit Beginn des Jahres zu entsorgen sind. Grund: Seit 2025 gilt in der EU eine Pflicht zur Getrenntsammlung von Alttextilien (Richtlinie 2018/851/EU). Diese wurde im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in § 20 Abs. 2 Nr. 6 in Deutschland in nationales Recht umgesetzt.

Genaue Vorgaben werden dabei nicht gemacht, hier besteht Handlungsspielraum bei der Umsetzung. "Demnach müssen die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, in der Regel die Landkreise und kreisfreien Städte, nunmehr die getrennte Sammlung von Alttextilien in ihrem Zuständigkeitsbereich organisieren", so das Bundesumweltministerium auf MDR-Anfrage. "Was jeweils vor Ort gilt, welche Abfälle in welchen Abfallbehälter einzufüllen sind, sowie welche Qualitätsanforderungen zu beachten sind, ist der Abfallsatzung und weiteren Informationen des jeweils zuständigen lokalen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu entnehmen", so das Minsterium weiter. Und auch die Kontrolle liege bei den jeweiligen Abfallbehörden.