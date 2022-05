Dass Beratung oft nötig ist, sieht man auch bei der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig. Dort beschäftigt sich Gert Ziener mit dem Thema. "Es ist in der Tat so, dass etliche unserer Mitgliedsunternehmen, die Ausländer beschäftigen wollen, dies bisher nicht getan haben. Das sind 41 Prozent, die sagen, dass ihnen dieses Verfahren einfach zu komplex ist und man eben nicht weiß, wie entsprechend vorzugehen ist", sagt Ziener.

Nun kann man einen Fliesenleger auch beschäftigten, ohne dass sein Abschluss in Deutschland anerkannt ist. Bei den meisten Berufen braucht es das Zertifikat nicht zwingend. Doch die Kammern finden die Idee, ausländische Fachkräfte auch ohne entsprechende Anerkennung als Fachkraft einzustellen, keine gute Idee: "Es ist für uns wichtig, dass wir hier die Standards auch hochhalten. Wir wollen dort die Abschlüsse nicht verwässern. Aber Fakt ist, der Druck, Fachkräfte zu gewinnen, nimmt immer mehr zu. Insofern ist es in bestimmten Bereichen, wo der Mangel besonders groß ist, legitim zu sagen, man macht dort ein paar Abstriche und lernt dann das Zusätzliche on the job" findet Ziener.