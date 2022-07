Aber auch mit mehr Lohn bleibt die Frage: Wie in der nächsten Zeit reagieren? Unterm Strich, sagt Andreas Behn von der Verbraucherzentrale Thüringen: Ein Anheben der Leitzinsen ist gut für Sparer, aber schlecht für Leute, die einen Kredit aufnehmen wollen. Einen Tipp hat er für Menschen mit einem Dispokredit – die also ihr Konto kurzfristig zu einem festen Betrag überziehen: "Die sollten überlegen, ob sie den Dispokredit tatsächlich in Anspruch nehmen müssen oder sich vielleicht durch günstigere Konsumentenkredite Geld besorgen können. Oder diesen teureren Dispokredit in irgendeiner Weise ablösen."

Heißt: Statt das Konto zu überziehen, lieber einen Konsumentenkredit aufnehmen. Der ist – wie der Name schon sagt – für Konsumgüter gedacht, also wenn man ein neues Auto kaufen will. Da könnte es dem Geldbeutel aber in Zukunft wieder wehtun: an der Zapfsäule beim Tanken.