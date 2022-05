Flughafen Leipzig/Halle Neue Basis für ukrainische Antonovs

Kapazitäten dafür gäbe es am hiesigen Flughafen. "Nach all dem, was wir wissen, was wir lesen, was wir hören, was wir sehen, wird Leipzig jetzt vermehrt eine Rolle für Antonov spielen", erläutert Uwe Schuhart, Konzernpressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG. "Die Wartungsbasis, die Flugzeuge sind ja schon hier. Zwei Maschinen vom Typ Antonov-124 sind permanent hier stationiert. Wir hatten in der Vergangenheit schon öfter fast die gesamte Flotte von Antonov hier zu Gast. Das wird sicher in der Zukunft öfter vorkommen." Man gehe zudem davon aus, dass die Mitarbeiterzahl steigen werde; bisher seien mehrere Duzend Beschäftigte im Auftrag von Antonov tätig, so der Flughafensprecher.