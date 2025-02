Die 20- bis 24-Jährigen in Deutschland arbeiten so viel wie lange nicht mehr. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Die Erwerbsbeteiligung dieser Altersgruppe sei bis 2023 "auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten" gesteigen, erklärte das IAB am Montag in Nürnberg. Die Studie beruht auf Daten der Bundesagentur für Arbeit und des Mikrozensus für die Jahre 2015 bis 2023.