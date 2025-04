Die Zahl der Beschäftigten in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, die zur Arbeit in andere Bundesländer pendeln, wächst. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeiten hatten 157.903 Menschen aus Sachsen Mitte 2024 ihre Arbeit außerhalb des Freistaats – ein Plus von 4.487 im Vergleich zum Vorjahr. Die Daten beziehen sich auf den Stichtag 30. Juni 2024. Die Hälfte der Berufspendler (rund 81.000) arbeitete in den westlichen Bundesländern, vor allem in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Die anderen pendelten in ostdeutsche Länder.