ifo-Studie Mittelschicht gerät finanziell unter Druck

Für einen großen Teil der arbeitenden Bevölkerung lohnt sich Leistung und Mehrarbeit kaum. Wer hierzulande der Mittelschicht angehört, muss von jedem zusätzlich verdienten Euro durchschnittlich die Hälfte an den Staat als Steuern und Sozialabgaben zahlen. In einigen Einkommensbereichen liegt diese Grenzbelastung mit fast 80 Prozent sogar noch weit darüber. So lässt sich das Ergebnis einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung zur Lastenverteilung der Bundesbürger interpretieren.