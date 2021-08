Für Sofia, deren Namen wir geändert haben, war es ein Ferienjob. Zwei Vormittage die Woche heuerte sie beim Discounter Netto als Aushilfe an. Zum Mindestlohn räumte die Achtzehnjährige Regale ein und half an der Kasse. Pünktlich gehen konnten sie und ihre Freundin aber fast nie. Denn es gab immer noch etwas, das sie erst noch beenden sollten: "Wir haben am allerersten Tag 45 Minuten länger gearbeitet", erzählt sie. "Und da haben wir gefragt: Okay, wo sollen wir das hinschreiben, sollen wir uns irgendwo austragen? Und dann wurden wir so angeguckt: 'Nein.' Mein Eindruck ist, dass es sich so etabliert hat, dass man länger bleibt. Weil es eben Pflicht ist. Und wenn nicht, machst Du Deinen Job nicht gut."

Verdi: Arbeitsdruck bei allen Discountern hoch

Thomas Schneider hört solche Geschichten häufig. Der Sekretär der Gewerkschaft Verdi in Mitteldeutschland sagt, der Arbeitsdruck sei in allen Discountern enorm. Netto falle aber besonders unangenehm auf. Ihm lägen Schreiben aus dem Unternehmen vor, dass selbst bei verlängerten Öffnungszeiten keine zusätzlichen Personalkosten entstehen dürften. Die Mehrarbeit bleibe dann an denen hängen, die da sind. "Wir können da nicht von einem Einzelfall reden. Für die anfallenden Arbeiten werden nicht genügend Personalstunden eingesetzt. Die Kolleginnen und Kollegen müssen dort in höchster Produktivität sein. Und da reicht es halt nicht aus, dass du 100 Prozent leistest, da musst du halt 150 Prozent leisten. Und das geht nicht. Auf Dauer macht das auch Kolleginnen und Kollegen krank."

Schneider schätzt, dass in der Hälfte aller mitteldeutschen Netto-Filialen unbezahlte Überstunden geleistet worden sind. Im konkreten Fall läge ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vor. Denn auch Überstunden müssten mit mindestens 9,50 Euro entlohnt werden. Leider kontrolliere der Zoll das viel zu selten.

Netto weist Vorwurf unbezahlter Überstunden zurück

Netto weist auf Anfrage von MDR AKTUELL den pauschalen Vorwurf unbezahlter Überstunden zurück. "In unserem Unternehmen besteht die eindeutige Vorgabe, jede geleistete und abgesprochene Arbeitsstunde ordnungsgemäß zu erfassen und zu bezahlen bzw. auszugleichen. Unsere Mitarbeitereinsatzplanung basiert auf langjährigen Erfahrungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Weiterhin haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Netto die Möglichkeit, sich vertrauensvoll an ihre Betriebsratsansprechpartner, Vorgesetzte oder an unseren unabhängigen Ombudsmann zu wenden."

Verdi-Sekretär Schneider bezweifelt, dass sich dadurch etwas ändert. Er rät Betroffenen, die Gewerkschaft zu kontaktieren. Netto zeige nach Außen immer ein freundliches Gesicht, stelle sich als Unternehmen dar, das Tariflöhne zahle. Dabei sei rund ein Drittel der Beschäftigten nur auf Mindestlohnbasis dort. Dieses Drittel erledige teilweise dieselben Arbeiten wie die Tarifentlohnten: "Und das ist scheinheilig. Aus unserer Sicht ist das Tarifbruch. Hier werden Kollegen ganz bewusst außen vor gelassen und erhalten nicht den Lohn, den sie bekommen müssten."