Arbeitskampf bei Discountern Einzelhandel: Gewerkschaften fordern im Schnitt 14 Prozent mehr

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Isabel Theis

Vielleicht ist es Ihnen auch schon so ergangen: Sie kommen in den Supermarkt, aber die Kühlregale sind auf weiten Strecken leer. Nur eine Auswahl an Käsesorten, kaum Wurst, wenig Joghurt. Das liegt nicht daran, dass die Leute hamstern, sondern dass im Einzelhandel ein Tarifstreit seit Wochen kein Ende nimmt. Die Beschäftigten fordern 2,50 Euro mehr die Stunde. Die Arbeitgeber finden das zu viel. Am Mittwoch wird wieder verhandelt. Doch die Fronten sind verhärtet.