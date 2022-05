BA-Chef Detlef Scheele verwies auf eine insgesamt günstige Lage am Arbeitsmarkt, was auch die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften zeige. Zwar belasteten der Krieg und Lieferengpässe die Aussichten. Allerdings profitierten zugleich Handel und Dienstleistungen vom Ende der coronabedingten Einschränkungen. In diesem Jahr erwartet die BA laut Scheele 500.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs.

Auch die mitteldeutschen Bundesländer melden gesunkene Arbeitslosenzahlen für Mai. So waren in Sachsen nach Angaben der Landesarbeitsagentur rund 110.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspreche einem Rückgang um etwa 2.500 im Vergleich zum April. Die Arbeitslosenquote fiel auf 5,2 Prozent. Die niedrigste Quote verzeichne dabei Südwestsachen, insbesondere der Agenturbezirk Annaberg-Buchholz. Die höchste Quote verzeichne der Landkreis Görlitz. Agenturchef Klaus Peter Hansen sagte, insgesamt sehe es derzeit gut aus auf dem sächsischen Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft erhole sich zunehmend von der Corona-Pandemie und sei robust gegen aktuelle Risiken.