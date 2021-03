Trotz der coronabedingten Betriebsschließungen ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland im März gesunken. Die Bundesagentur für Arbeit registrierte im Monatsschnitt 2,83 Millionen Arbeitssuchende. Das waren 77.000 weniger als im Februar, aber fast eine halbe Million mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote gibt die Behörde mit 6,2 Prozent an.

Auch in Mitteldeutschland ist die Arbeitslosigkeit leicht zurückgegangen. In Thüringen zählte die regionale Arbeitsagentur 69.000 Arbeitssuchende und damit 2.100 weniger als im Februar. Im Vergleich zum März vor einem Jahr gab es allerdings 9.000 Arbeitslose mehr. Die Quote liegt im Freistaat mit 6,3 Prozent nur leicht über dem bundesdeutschen Schnitt.



In Sachsen-Anhalt wurden im März 89.200 Arbeitslose registriert, 2.800 weniger als im Februar, aber 9.500 mehr als im März 2020. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,0 Prozent.



Ähnlich ist die Entwicklung in Sachsen. Dort wurden im März 3.200 Arbeitslose weniger gezählt als im Vormonat, aber fast 20.800 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote wurde mit 6,5 Prozent ausgewiesen. Aktuell sind 137.300 Menschen als arbeitssuchend gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent.