Hintergrund für die sinkenden Zahlen sind nach Einschätzung von Arbeitsmarkt-Experten die gesunkenen Corona-Inzidenzen und die damit verbundenen Lockerungen in der Pandemie. Üblicherweise steige die Arbeitslosigkeit im Juli, sagte der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens. Das liege auch daran, dass viele Unternehmen in Sachsen-Anhalt für gewöhnlich bis zum Ende der Sommerferien damit warteten, neues Personal einzustellen. Das sei angesichts der nahezu flächendeckend aufgehobenen Corona-Beschränkungen in diesem Jahr anders, erklärte Behrens. Nach seinen Worten sind in Sachsen-Anhalt mit 43 Prozent nahezu die Hälfte der Arbeitslosen länger als ein Jahr ohne Anstellung.