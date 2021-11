Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im November 2021 gegenüber dem Vormonat weiter deutlich verringert, und zwar um 60.000 auf 2.317.000. Saisonbereinigt hat sie damit um 34.000 abgenommen. Gegenüber dem November des vorigen Jahres ist sie um 382.000 geringer, und sank damit "deutlich", wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent, sie liegt damit 0,8 Prozentpunkte niedriger als im November 2020. "Am Arbeitsmarkt hat sich die Erholung der letzten Monate fortgesetzt", erklärte BA-Chef Detlef Scheele. "Folgen der aktuellen, besorgniserregenden Corona-Situation in Deutschland zeigen sich bislang kaum."



Auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit ging laut Daten der BA zuletzt weiter zurück. Im September – dem aktuellsten Monat, für den Zahlen zur tatsächlichen Inanspruchnahme verfügbar sind – waren 751.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Ihren Höhepunkt hatte die Kurzarbeit in Deutschland im April 2020 Jahres zu Beginn der Corona-Pandemie mit knapp sechs Millionen Beziehern erreicht.