Auch in Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen. Rund 81.100 Menschen waren zur Monatsmitte als arbeitslos registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 2.500 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 7,4 Prozent. Im Vorjahresmonat waren es 7,1 Prozent. Nur in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen lag die Quote höher.