In den drei mitteldeutschen Ländern zeichnete sich hingegen im August ein entgegengesetzter Trend ab. In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Arbeitslosen um 800 auf 84.900 gesunken. In Sachsen waren im August 140.000 Menschen arbeitslos, 1.500 weniger als im Juli. Und in Thüringen waren im August 68.800 Menschen ohne Arbeit, 1.100 weniger als noch im Monat zuvor.