"Da haben wir in ländlichen Regionen, zum Beispiel im südwestlichen Sachsen, Prognosen, dass die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in den nächsten fünfzehn Jahren um dreißig Prozent sinken wird. Das ist also ein massiver Rückgang. Und so ein massiver Rückgang lässt eigentlich überhaupt keine Massenarbeitslosigkeit für die nächsten Jahre erwarten. Ich denke, stattdessen wird gerade bei uns in der Region jede Arbeitskraft gebraucht werden."