Corona-Krise Immer mehr junge Menschen arbeitslos

"Ich wurde nach fünf Jahren in meinem Betrieb leider Gottes wegen Corona gekündigt. Ende Januar. Ich habe drei Jahre in meinem Betrieb gelernt und zwei Jahre war ich fertig ausgelernt", erzählt Sandy, eine junge Leipziger Friseurin. Auch Kolleginnen mussten gehen. Es sind vor allem die Jungen, die im zweiten Jahr der Corona-Krise entlassen werden.

In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt waren im Februar reichlich 26.000 aller Unter-25-Jährigen arbeitslos gemeldet. Das sind 17,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders deutlich war der Anstieg in Sachsen mit fast 23 Prozent .

Der Leiter der sächsischen Arbeitsagentur Klaus-Peter Hansen betrachtet die Entwicklung mit Sorge: "Wenn sie ins Erwerbsleben einsteigen, haben sie ja immer einen Berufsanfänger-Nachteil. Kündigungsschutzregelungen in Deutschland sind sehr stark beeinflusst von der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Und da sind junge Leute, die am Berufsanfang stehen, per se im Nachteil. Und das schlägt jetzt durch, bei dem Risiko arbeitslos zu werden."