Der bundesweite Trend zeigt sich auch in Mitteldeutschland. In Sachsen sank die Zahl der Menschen ohne Arbeit um 2.800. Im März waren im Freistaat 115.675 Frauen und Männer ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,5 Prozent. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspricht damit etwa dem Vor-Corona-Niveau vom März 2020. Der sächsische Arbeitsmarkt entwickele sich in unruhigen Zeiten weiter positiv, sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. "Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Beschäftigung steigt, und die Einstellungsbereitschaft der Wirtschaft ist hoch."

In Sachsen-Anhalt ging die Arbeitslosigkeit ebenfalls zurück. Im März waren rund 77.300 Arbeitslose registriert. Das waren knapp 2.400 weniger als im Februar und 11.900 Arbeitslose weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit im März lag auch deutlich unter dem Niveau kurz vor dem ersten Lockdown. Im März 2020 zählten die Arbeitsagenturen 79.800 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt lag im März bei 7,0 Prozent.



Die aktuellen Daten wurden zur Monatsmitte erfasst. Der Krieg in der Ukraine werfe dennoch bereits Schatten auf den Arbeitsmarkt, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mit. Arbeitgeber meldeten weniger neue Arbeitsstellen, was an der Unsicherheit in Folge des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen gestiegenen Kosten liegen könne. Dies zeigten auch mehr Anzeigen auf Kurzarbeit im verarbeitenden Gewerbe und im Transportwesen.