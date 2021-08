Zuvor hatte sich der Arbeitsmarkt mehrere Monate in Folge verbessert; und im Vergleich mit dem August vor einem Jahr war die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen auch jetzt um 11,8 Prozent immer noch deutlich niedriger.

Auch in Sachsen-Anhalt hat der positive Trend pausiert. Bis 12. August stieg die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen auf 79.100, also um etwa 800 verglichen mit dem Vormonat. Gleichwohl hatte Sachsen-Anhalt noch 11.600 Arbeitslose weniger als im August 2020. Die Arbeitslosenquote gab die regionale Arbeitsagentur in Halle mit 7,1 Prozent an – das Niveau des Vormonats.