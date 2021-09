In Sachsen waren nach Angaben der Regionalagentur in Chemnitz per Ende September gut 116.300 Menschen als Arbeit suchend bei der Behörde gemeldet, rund 5.500 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote in Sachsen liegt damit bei 5,5 Prozent. Regionalchef Klaus-Peter Hansen sieht das als Indiz einer robusten sächsischen Wirtschaft, auch wenn das Niveau vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht sei. Mit einem neuen Höchststand von rund 44.000 offenen Stellen seien die Chancen, eine Arbeit zu finden, momentan sehr gut, vor allem für Fachkräfte.