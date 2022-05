Frühjahrsbelebung Weniger Arbeitslose im April

Die Nachfrage nach neuem Personal auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter gestiegen, die Zahl der Arbeitslosen ging im April weiter zurück. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hält der positive Trend an. Der Krieg in der Ukraine und mögliche Liefer- oder Energieengpässe könnten die Lage aus Sicht von Experten aber verschärfen.