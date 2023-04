In Sachsen-Anhalt lag die Arbeitslosenquote der Regionaldirektion in Halle zufolge bei 7,6 Prozent nach 7,7 Prozent im März. Demnach waren im April 82.800 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren rund 1.600 weniger als im März. Die Nachfrage nach Arbeitskräften für Außenberufe habe sich verstärkt, erklärte Agenturchef Markus Behrens. Vor allem die Baubranche sei bei Neueinstellungen aufgrund des Kostendruckes zurückhaltend.

Die Arbeitlosenzahl sank auch in Sachsen im April nur leicht, um etwa 700 oder 0,5 Prozent. Der Regionaldirektion in Chemnitz zufolge waren rund 130.900 Frauen und Männer ohne Job. Die Arbeitslosenquote wurde nun mit 6,2 Prozent ausgewiesen und liegt über dem Bundesschnitt. Das sei enttäuschend, sagte der Regionaldirektions-Chef Klaus-Peter Hansen. Er rechne nicht mehr mit einer nennenswerten Frühjahrsbelebung. Es werde ein schwieriges Jahr für den Arbeitsmarkt, prognostizierte Hansen.

Wie die Regionaldirektion in Halle weiter mitteilte, waren im April in Thüringen 64.800 Männer und Frauen ohne Job, wie die für Thüringen zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle am Freitag mitteilte. Das waren 1.400 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr gab es jedoch 9.600 mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote lag im April bei 5,9 Prozent nach 6,1 Prozent im März.