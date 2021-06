Am Arbeitsmarkt gibt es nach den Wintermonaten weitere Anzeichen für eine Besserung: Dank einer Fortsetzung der Frühjahrsbelebung ging die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Mai nach unten, wie aus den Zahlen der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit hervor geht. Demnach waren im Mai 2,687 Millionen Menschen ohne Job, 84.000 weniger als im Vormonat April und 126.000 weniger als im Mai 2020. Der Mai 2020 gilt in Bezug auf den Arbeitsmarkt als einer der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Monate.

Auch in Mitteldeutschland ging die Arbeitslosigkeit zurück: In Sachsen wurden 4.700 Arbeitslose weniger als im Vormonat gemeldet, in Sachsen-Anhalt waren es 3.100 weniger und in Thüringen 2.900 weniger.

Langzeitarbeitslosigkeit bleibt Problem

Der Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, sagte, dass sich der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt von der Corona-Krise erhole. Grund dafür seien sinkende Inzidenzen, steigende Impfquoten und damit verbundene Öffnungen. Auch die saisontypische Entwicklung habe sich im Mai positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Zudem stabilisiere die Kurzarbeit weiterhin Wirtschaftsbereiche, die von der Corona-Krise betroffen sind.