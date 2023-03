Entgegen der Erwartungen ist die Arbeitslosigkeit in Thüringen auch im Februar leicht angestiegen. Laut Arbeitsagentur waren 66.900 Menschen arbeitslos gemeldet – das waren 700 mehr als im Vormonat. Die Quote blieb bei 6,1 Prozent. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen zum dritten Mal in Folge. Für gewöhnlich sinkt sie nach Angaben der Experten im Februar; dann seien bereits die Vorboten der Frühjahrsbelebung zu spüren.