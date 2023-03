Iin Sachsen ging die Arbeitslosigkeit ist im März nur geringfügig zurück. Insgesamt waren zuletzt rund 131.600 Menschen arbeitslos gemeldet, 0,4 Prozent weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion der BA am Freitag in Chemnitz informierte. Damit verharrte die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent. Am niedrigsten war die Arbeitslosigkeit im Erzgebirgskreis (5,1 Prozent), am höchsten im Landkreis Görlitz (8,6 Prozent).