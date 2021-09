Wido Geis-Thöne: Tatsächlich haben hier verschiedene Akteure viel geschafft und eine positive Entwicklung angeschoben. Adressaten sind vorwiegend 18- bis 25-Jährige mit niedrigem Qualifikationsniveau, die eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen haben. Diese Personen haben großenteils bereits eine Schule oder einen Integrationskurs besucht. Sie kommen in Programme mit Vorbereitungskursen und Praktika in Betrieben, dann idealerweise in eine Ausbildung. Allerdings lassen sich so bei weitem nicht aus allen jungen Geflüchteten Fachkräfte machen. Ein großes Problem ist, dass manche maximal eine Grundschule besucht haben. Die Lücken in der Bildung sind zu groß, um sie in einem vernünftigen Zeitraum zu schließen. Zudem mangelt es einem Teil an Motivation. Oft ist der Grund, dass sie möglichst schnell ein höheres Einkommen erzielen wollen, um Familienmitglieder in den Herkunftsländern finanziell zu unterstützen. Die betriebliche Ausbildung inklusive der Vorbereitung dauert da zu lang. Auch hat eine betriebliche Ausbildung im Verständnis der Geflüchteten häufig nur einen vergleichsweise niedrigen Stellenwert. Wie viele tatsächlich einen beruflichen Bildungsabschluss erreichen, wird man erst in den nächsten Jahren sehen. Auch viele der jüngeren Geflüchteten könnten langfristig niedrigqualifiziert bleiben und am deutschen Arbeitsmarkt nur im Helfersegment arbeiten können. Deshalb braucht Deutschland in diesem Bereich auf absehbare Zeit auch keine Erwerbszuwanderung.