Fachkräftemangel Studie: Deutschlands Arbeitsmarkt braucht Hunderttausende Zuwanderer

Hauptinhalt

26. November 2024, 09:18 Uhr

Um den Bedarf an Arbeitskräften in den kommenden Jahrzehnten zu decken, braucht Deutschland einer Studie zufolge bis 2040 jährlich rund 288.000 Zuwanderer. Besonders stark falle der Rückgang in Thüringen und Sachsen-Anhalt aus. Damit Fachkräfte aus dem Ausland in Deutschland bleiben, müssten Barrieren und Diskrimnierung abgebaut werden.