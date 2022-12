"Nahezu alle deutschen Bundesländer haben Wanderungsverluste, mit Ausnahme von Niedersachsen. Relativ hoch sind die deutschen Verluste in Bayern und Baden-Württemberg, was mit der Nähe zu Österreich und der Schweiz zusammenhängt", erklärt Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Am höchsten sind sie in den Stadtstaaten, was mit der Sozialstruktur zusammenhängen wird. Gering sind sie in den ostdeutschen Flächenländern", erklärt er weiter. Das dürfte auch an den Nachbarländern Polen und Tschechien liegen, die für die meisten Auswanderer als nicht attraktiv gelten.