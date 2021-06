Auch aus Mitteldeutschland wurden weniger Arbeitslose gemeldet. In Thüringen betrug die Zahl der erwerbslos Gemeldeten 62.100. Das sind nach Angaben der Landesarbeitsagentur 2.800 weniger als im Mai und 8.500 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote sank von 5,9 Prozent auf 5,6 Prozent. Dies ist laut Agentur der niedrigste Wert in Ostdeutschland. Allerdings lag die Zahl der Arbeitslosen noch über dem Vorkrisenniveau, im Juni 2019 waren 5.400 Arbeitslose weniger gemeldet als in diesem Jahr.

In Sachsen ist die Arbeitslosenquote erstmals seit mehr als einem Jahr wieder unter die Marke von sechs Prozent gesunken. Nach den Corona-Lockerungen fänden die Menschen wieder verstärkt Arbeit in Verkaufsberufen, in der Lebensmittelherstellung und im Hotel- und Gaststättenwesen, teilte die Regionalagentur für Arbeit mit. Insgesamt wurden im Juni 124.600 arbeitslose Frauen und Männer in Sachsen registriert. Das waren 3,7 Prozent weniger als im Mai. Der Aufschwung zeigt sich auch an der Zahl der neu gemeldeten freien Stellen: Im Juni waren es mehr als 8.800. Die Arbeitslosenquote wurde mit 5,9 Prozent ausgewiesen.