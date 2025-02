Während die Untersuchung für ganz Deutschland vorhersagt, dass die Zahl der Erwerbsfähigen bis 2040 um 4,9 Prozent zurückgeht, rechnet sie für die ostdeutschen Bundesländer mit einem deutlich höheren Rückgang. Am stärksten sinkt demnach die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Thüringen mit 15,8 Prozent. In Sachsen-Anhalt ist mit einem Rückgang um 14 Prozent zu rechnen, in Sachsen mit 9,4 Prozent.