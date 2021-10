Die Arbeitslosenquote ist in Thüringen erstmals seit zwei Jahren wieder unter fünf Prozent gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, lag sie im Oktober landesweit bei 4,9 Prozent. Fast die Hälfte derer, die keinen Job haben, sind demnach Langzeitarbeitslose (42,4 Prozent). Insgesamt hatten sich im Oktober rund 54.500 Menschen in Thüringen arbeitslos gemeldet – 2.800 weniger als im September und 11.300 weniger als noch vor einem Jahr.

Laut Regionalgeschäftsführer Markus Behrens entspricht das dem üblichen Aufschwung im Herbst. Behrens sagte, er erwarte, dass die Arbeitslosigkeit in Thüringen in den nächsten Monaten weiter sinkt. Der hohe Anteil an Langzeitarbeitslosen bereite ihm aber Sorgen. Das seien Auswirkungen der Corona-Krise. Nach Angaben der Arbeitsagentur suchen nach wie vor viele Firmen neue Mitarbeiter. Im Oktober meldeten sie 4.400 neue Stellen; die meisten davon in den Bereichen Zeitarbeit und Handel. Außerdem seien noch mehr als 1.900 Ausbildungsplätze frei. Gleichzeitig haben noch 350 Menschen, die an einer Ausbildung interessiert sind, keine passende Stelle gefunden.