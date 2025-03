Bildrechte: Pamela Petersen

Hannes Zacher Hannes Zacher ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Er promovierte an der Justus-Liebig-Universität Gießen und arbeitete anschließend an Universitäten in Australien und den Niederlanden. In seinem Forschungsprogramm untersucht er unter anderem die Themen berufliche Gesundheit und Wohlbefinden sowie Altern im Arbeitskontext und Laufbahnentwicklung. Er hat über 180 Artikel in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Universität Leipzig