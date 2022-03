Das Überwachen des Mitarbeiters an sich war hier also nicht das Problem. Bei einem konkreten Verdacht auf Arbeitsverweigerung darf die Geschäftsleitung das tun. Nicht erlaubt ist es dagegen, bei allen Mitarbeitern zu erfassen, wie viel Zeit sie auf dem Klo verbringen.

Wozu es in der Praxis nur selten kommt. In den meisten Betrieben heißt es: Wer rauchen will, muss vor die Tür gehen. Und da sei es auch in Ordnung, wenn der Arbeitgeber erfasst, wie lange das dauert – so Tjark Menssen vom Rechtsschutz des DGB. "In vielen Betrieben gibt es Regelungen, dass Raucher bei der Arbeitszeitkontrolle ihre Arbeitszeit ausstechen und erst wieder einstechen, wenn die Raucherpause beendet ist."