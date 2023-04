"Heute gibt es eine Arbeitsmarktlage, wo man diese Wünsche eher artikulieren kann, weil die Arbeitnehmer wegen der Knappheit an Arbeitskräften an einem viel längeren Hebel sitzen", so Prof. Enzo Weber gegenüber der MDR-Wirtschaftsredaktion. "Man möchte nicht das eigene Leben an den Job anpassen müssen, sondern man möchte die Arbeitszeit an das eigene Leben anpassen können", sagt er. Es gehe um Flexibilität – je nachdem, was Beschäftigte in der jeweiligen Lebensphase brauchen.